Concours de dessin Chamonix-Mont-Blanc
Concours de dessin Chamonix-Mont-Blanc samedi 20 décembre 2025.
Concours de dessin
Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-12-20
fin : 2025-01-04
Un concours rien que pour ces chers bambins sur le thème Dessine-moi le Père Noël, en vacances après sa tournée de distribution de cadeaux .
Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 animation@chamonix.com
English :
A competition just for these dear little ones on the theme: Draw me Santa Claus, on vacation after his round of gift-giving .
