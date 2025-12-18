Concours de dessin Chamonix-Mont-Blanc

Concours de dessin

Un concours rien que pour ces chers bambins sur le thème Dessine-moi le Père Noël, en vacances après sa tournée de distribution de cadeaux .

English :

A competition just for these dear little ones on the theme: Draw me Santa Claus, on vacation after his round of gift-giving .

