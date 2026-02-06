Concours de dessin Chamonix-Mont-Blanc
Concours de dessin Chamonix-Mont-Blanc samedi 7 février 2026.
Concours de dessin
Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-02-07
fin : 2026-03-08
2026-02-07
Un concours rien que pour ces chers bambins sur le thème
Dessine moi les Jeux Olympiques d’Hiver
.
Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 animation@chamonix.com
English :
A competition just for these dear little ones on the theme:
Draw me the Winter Olympics
L’événement Concours de dessin Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc