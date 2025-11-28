Concours de dessin de Noël Bar restaurant la Terrasse Montfort-en-Chalosse

Concours de dessin de Noël

Bar restaurant la Terrasse 301place du foirail Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Lancement du Concours de dessin de Noël le vendredi 28 novembre 2025 et résultat le vendredi 12 décembre à 18 h à la Terrasse.

Les 3 plus beaux dessins seront récompensés et il y aura un goûter offert aux enfants participants…et pour les accompagnateurs des petites gourmandises seront présentes comme les boissons (tarif bar ) .

Dernier délais pour remettre les dessins le mercredi 10 décembre avant midi à la Terrasse à Montfort. .

Bar restaurant la Terrasse 301place du foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 37 65 myriam.duces@hotmail.fr

English : Concours de dessin de Noël

German : Concours de dessin de Noël

Italiano :

Espanol : Concours de dessin de Noël

L’événement Concours de dessin de Noël Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Terres de Chalosse