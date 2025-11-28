Concours de dessin de Noël Bar restaurant la Terrasse Montfort-en-Chalosse
Concours de dessin de Noël Bar restaurant la Terrasse Montfort-en-Chalosse vendredi 28 novembre 2025.
Concours de dessin de Noël
Bar restaurant la Terrasse 301place du foirail Montfort-en-Chalosse Landes
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-11-28
Lancement du Concours de dessin de Noël le vendredi 28 novembre 2025 et résultat le vendredi 12 décembre à 18 h à la Terrasse.
Les 3 plus beaux dessins seront récompensés et il y aura un goûter offert aux enfants participants…et pour les accompagnateurs des petites gourmandises seront présentes comme les boissons (tarif bar ) .
Dernier délais pour remettre les dessins le mercredi 10 décembre avant midi à la Terrasse à Montfort. .
Bar restaurant la Terrasse 301place du foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 37 65 myriam.duces@hotmail.fr
