Concours de dessin de Noël Boutique May & Jo (dépôt des dessins) Yssingeaux

L’association CAPY invite les enfants à participer au concours de dessin de Noël. Pour participer, réalisez un dessin sur le thème Le Père Noël en vacances à Yssingeaux . Réservé aux enfants de moins de 13 ans.
English :
The CAPY association invites children to take part in the Christmas drawing competition. To enter, draw a picture on the theme: Santa Claus on vacation in Yssingeaux . Reserved for children under 13.
German :
Der Verein CAPY lädt Kinder zur Teilnahme am weihnachtlichen Malwettbewerb ein. Um teilzunehmen, fertigen Sie eine Zeichnung zum Thema: Der Weihnachtsmann macht Urlaub in Yssingeaux an. Nur für Kinder unter 13 Jahren.
Italiano :
L’associazione CAPY invita i bambini a partecipare al concorso di disegno natalizio. Per partecipare, disegnate un’immagine sul tema: Babbo Natale in vacanza a Yssingeaux . Riservato ai minori di 13 anni.
Espanol :
La asociación CAPY invita a los niños a participar en su concurso de dibujo navideño. Para participar, hay que hacer un dibujo sobre el tema: Papá Noel de vacaciones en Yssingeaux . Reservado a menores de 13 años.
