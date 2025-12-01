Concours de dessin Dessine moi Noël

Rue Saint Vincent Ferrier Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-01

A l’occasion des animations de fin d’année, la commune organise un concours de dessin intitulé Dessine-moi Noël . Ce concours est ouvert du 1er au 19 décembre 2025.

Le concours de dessin est gratuit et réservé aux enfants, âgés de 3 à 12 ans.

Les dessins devront être déposés au plus tard le 19 décembre dans la boite aux lettres du Père Noël qui se situe sur le parvis de la mairie.

Le concours est organisé en 3 catégories

– Prix Lutin enfants de 3 à 5 ans

– Prix Bonhomme de neige enfants de 6 à 7 ans

– Prix Renne de Noël enfants de 8 à 12 ans

3 prix seront désignés dans chacune des catégories soit au total 12 gagnants.

Les dessins des enfants seront exposés à la halle multifonctions du 20 au 27 décembre et ensuite à la médiathèque L’Odyssée du 29 au 3 janvier 2026. Pour plus d’informations, consultez le règlement de l’évènement sur www.ploudalmezeau.fr .

Rue Saint Vincent Ferrier Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de dessin Dessine moi Noël Ploudalmézeau a été mis à jour le 2025-11-21 par OT IROISE BRETAGNE