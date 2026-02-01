Concours de dessin du Festival du Livre Jeunesse du Pays Loudunais Place Sainte-Croix Loudun
Concours de dessin du Festival du Livre Jeunesse du Pays Loudunais Place Sainte-Croix Loudun samedi 7 février 2026.
Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun Vienne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-04-18
2026-02-07
Thème La fête des petites bêtes
Concours gratuit ouvert aux enfants de 3 à 11 ans.
À gagner Un livre dédicacé par l’un des auteurs et autrices du Festival et un bon d’achat à valoir à la librairie Brin de lecture de Thouars.
Toutes les modalités du concours sont à retrouver, à partir du 7 février sur le site du réseau des médiathèques et dans les médiathèques. .
Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
