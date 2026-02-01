Concours de dessin du Festival du Livre Jeunesse du Pays Loudunais Place Sainte-Croix Loudun

Concours de dessin du Festival du Livre Jeunesse du Pays Loudunais

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-02-07

Thème La fête des petites bêtes

Concours gratuit ouvert aux enfants de 3 à 11 ans.

À gagner Un livre dédicacé par l’un des auteurs et autrices du Festival et un bon d’achat à valoir à la librairie Brin de lecture de Thouars.

Toutes les modalités du concours sont à retrouver, à partir du 7 février sur le site du réseau des médiathèques et dans les médiathèques. .

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de dessin du Festival du Livre Jeunesse du Pays Loudunais Loudun a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais