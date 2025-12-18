Concours de dessin Fontaine-Simon

Concours de dessin Fontaine-Simon samedi 20 décembre 2025.

5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21

2025-12-20

Dépose ton dessin à l’accueil.
Les 3 dessins gagnants décrocheront une entrée offerte.   .

5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 81 88 79 

English :

Drop off your drawing at reception.

