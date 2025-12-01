Concours de dessin organisé par l’association Montélimar Sud Montélimar
Montélimar Drôme
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-24
2025-12-01
Concours de dessin organisé pour les enfants de moins de 12 ans avec le thème l’atelier du père Noël
Zone Sud de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Drawing competition for children under 12 on the theme of Santa’s workshop
