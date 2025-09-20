Concours de dessin pour petits et grands Villa Savoye Poissy

Clôture des candidatures le dimanche 21/09 à 16h

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La Villa Savoye fête le matrimoine et le patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Villa Savoye propose un week-end riche en découvertes, en créations et en rencontres, autour de deux grands axes : la valorisation du matrimoine et le rayonnement du patrimoine architectural de Le Corbusier, classé à l’UNESCO.

Réinventez la villa Savoye !

Petits et grands pourront participer à un concours de dessin « Réinvente ta villa » : une activité en semi-autonomie le samedi et le dimanche.

Le jury sera composé du directeur des affaires culturelles de Poissy Anthony Chenu, la dessinatrice Roxane, et la chargée de mission à l’Association des Sites Le Corbusier Coralie Vitores.

Un thème sera donné par catégorie :

Groupe 6-10 ans : « La villa Savoye en vacances »

Groupe 11-18 ans : « Le Corbusier en 3025 »

Groupe adulte : « Réparer la villa »

Les participants devront accepter et signer le règlement du concours sur place.

Le concours clôturera à 16h le dimanche pour commencer la délibération du jury.

Les gagnants seront annoncés le vendredi 26 septembre et pourront recevoir leur prix par courrier.

Villa Savoye 82 rue de Villiers, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 01 39 65 01 06 https://www.villa-savoye.fr https://fr-fr.facebook.com/VillaSavoyeOfficiel

Concours de dessin

© Centre des monuments nationaux