Concours de Dessin Vacances de février Office de Tourisme Mâcon

Concours de Dessin Vacances de février

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-21

2026-02-07

L’Office de tourisme de Mâcon organise un concours de dessin ouvert à tous les enfants à partir de 3 ans.

Pour participer, il suffit de se rendre à l’Office de Tourisme et de demander une feuille à l’accueil.

Le dessin peut être réalisé sur place ou à la maison. L’essentiel est de venir le déposer une fois terminé.

L’équipe d’accueil de l’Office de Tourisme se réunira le 23 janvier pour désigner le grand gagnant.

Cependant, tous les participants sont gagnants une surprise attend chaque enfant à l’accueil après le dépôt de son dessin. .

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

