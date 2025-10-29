Concours de dessins les monstrueux incontournables du Pays de Forbach Forbach

Concours de dessins les monstrueux incontournables du Pays de Forbach Forbach mercredi 29 octobre 2025.

Concours de dessins les monstrueux incontournables du Pays de Forbach

Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-29 13:30:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

À l’occasion d’Halloween, l’Office de Tourisme du Pays de Forbach vous propose un concours de dessins ! Laissez parler votre imagination pour donner vie aux lieux les plus effrayants inspirées des incontournables du Pays de Forbach !

Un espace spécialement aménagé attend les petits artistes en herbe pour colorier et créer leurs œuvres terrifiantes sur place.

Les dessins seront ensuite exposés à la boutique de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach… où ils hanteront les lieux jusqu’à ce que le jury choisisse ses 3 créations favorites.

Les 3 gagnants seront contactés et remporteront des lots. Leurs noms ainsi que leurs créations seront révélés sur notre page Facebook le lundi 3 novembre. Sortez vos crayons et préparez-vous à libérer quelques frissons artistiques !Enfants

0 .

Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

English :

To celebrate Halloween, the Pays de Forbach Tourist Office is offering a drawing competition! Let your imagination run wild as you bring to life the scariest places inspired by Forbach?s must-see attractions!

A specially equipped area awaits budding artists to color and create their terrifying works on site.

The drawings will then be displayed in the Pays de Forbach Tourist Office store? where they will haunt the premises until the jury chooses its 3 favorite creations.

The 3 winners will be contacted and awarded prizes. Their names and creations will be revealed on our Facebook page on Monday, November 3. Get out your pencils and get ready to unleash some artistic thrills!

German :

Anlässlich von Halloween lädt Sie das Office de Tourisme du Pays de Forbach zu einem Zeichenwettbewerb ein! Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und erwecken Sie die gruseligsten Orte zum Leben, die von den unumgänglichen Sehenswürdigkeiten des Forbacher Landes inspiriert sind!

Ein speziell eingerichteter Bereich wartet auf kleine Künstler, die ihre gruseligen Werke vor Ort ausmalen und gestalten können.

Die Zeichnungen werden dann in der Boutique des Fremdenverkehrsamtes des Forbacher Landes ausgestellt, wo sie so lange herumspuken, bis die Jury ihre drei Lieblingskreationen auswählt.

Die drei Gewinner werden kontaktiert und erhalten Preise. Ihre Namen und Designs werden am Montag, den 3. November auf unserer Facebook-Seite bekannt gegeben. Holen Sie Ihre Stifte heraus und bereiten Sie sich darauf vor, ein wenig künstlerischen Nervenkitzel zu entfesseln!

Italiano :

Per festeggiare Halloween, l’Ufficio del Turismo del Pays de Forbach organizza un concorso di disegno! Lasciate che la vostra immaginazione si scateni e date vita ai luoghi più spaventosi ispirati alle attrazioni imperdibili di Forbach!

Per gli artisti in erba è prevista un’area speciale per colorare e creare sul posto le loro terrificanti opere.

I disegni saranno poi esposti nel negozio dell’Ufficio del Turismo, dove infesteranno i locali fino a quando la giuria non sceglierà le 3 creazioni preferite.

I 3 vincitori saranno contattati e premiati. I loro nomi e le loro creazioni saranno svelati sulla nostra pagina Facebook lunedì 3 novembre. Tirate fuori le matite e preparatevi a scatenare le vostre emozioni artistiche!

Espanol :

Para celebrar Halloween, la Oficina de Turismo del País de Forbach organiza un concurso de dibujo Dé rienda suelta a su imaginación e invente los lugares más terroríficos del Pays de Forbach

Los artistas en ciernes dispondrán de una zona especial para colorear y crear sus terroríficas obras in situ.

A continuación, los dibujos se expondrán en la tienda de la Oficina de Turismo, donde rondarán hasta que el jurado elija sus 3 creaciones favoritas.

Los 3 ganadores serán contactados y premiados. Sus nombres y creaciones se darán a conocer en nuestra página de Facebook el lunes 3 de noviembre. Saca tus lápices y prepárate para dar rienda suelta a tu creatividad

L’événement Concours de dessins les monstrueux incontournables du Pays de Forbach Forbach a été mis à jour le 2025-08-14 par FORBACH TOURISME