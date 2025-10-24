Concours de dessins monstrueux Café librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer

Concours de dessins monstrueux Café librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer vendredi 24 octobre 2025.

Concours de dessins monstrueux

Café librairie le Tagarin 15 rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-24

Ce concours est ouvert a tous mais surtout aux enfants. Apportez nous votre plus beau dessin de MONSTRES pour décorer le Café librairie le Tagarin avant le samedi 25 octobre. Chacun pourra venir voter pour son dessin préféré du dimanche 26 au jeudi 30 Octobre. Les gagnant.e.s des differentes catégories (enfant adulte…) recevront un cadeau a l’issue de concours. L’annonce des gagnant.e.s sera faite lors du monstrueux goûter le vendredi 31 octobre. A vos crayons, pinceaux…! .

Café librairie le Tagarin 15 rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de dessins monstrueux Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-10 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme