CONCOURS DE DESSINS SUR LE THÈME ROULE MA POULE ! Palavas-les-Flots
CONCOURS DE DESSINS SUR LE THÈME ROULE MA POULE ! Palavas-les-Flots samedi 4 avril 2026.
CONCOURS DE DESSINS SUR LE THÈME ROULE MA POULE !
1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Récupère ton livret à l’Office de Tourisme et réalise ton plus beau dessin. Fin du concours lundi 6 avril à 13h00 À partir de 3 ans Gratuit
Récupère ton livret à l’Office de Tourisme et réalise ton plus beau dessin. Fin du concours lundi 6 avril à 13h00 À partir de 3 ans Gratuit .
1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pick up your booklet at the Tourist Office and create your most beautiful drawing. End of competition: Monday April 6 at 1:00 pm ? Ages 3 and up ? Free
L’événement CONCOURS DE DESSINS SUR LE THÈME ROULE MA POULE ! Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34