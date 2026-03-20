CONCOURS DE DESSINS SUR LE THÈME ROULE MA POULE !

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Récupère ton livret à l’Office de Tourisme et réalise ton plus beau dessin. Fin du concours lundi 6 avril à 13h00 À partir de 3 ans Gratuit

Récupère ton livret à l’Office de Tourisme et réalise ton plus beau dessin. Fin du concours lundi 6 avril à 13h00 À partir de 3 ans Gratuit .

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

Pick up your booklet at the Tourist Office and create your most beautiful drawing. End of competition: Monday April 6 at 1:00 pm ? Ages 3 and up ? Free

L’événement CONCOURS DE DESSINS SUR LE THÈME ROULE MA POULE ! Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34