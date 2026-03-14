Concours de dictée francophone

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

A l’occasion de la semaine mondiale de la francophonie et de la langue française, venez participer à cette dictée !

Texte élaboré avec des expressions et des mots du Québec, de Mayotte et du Périgord, proposée par les associations du réseau France Québec et Québec France pour aider Mayotte et les Mahorais.

Cette animation ludique est est à 1€ par personne en soutien à l’association. Pensez à vous inscrire .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

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English :

L’événement Concours de dictée francophone Joinville a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne de Joinville