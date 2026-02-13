Concours de dictée, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Concours de dictée Jeudi 19 mars, 14h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

Entrée libre sur réservation

A l’occasion de la semaine de la Langue Française et plus précisément l’opération « Dis-moi dix mots… pour un monde à venir », vous êtes invités à rejoindre, le jeudi 19 mars 2026 à 14h, les élèves de CM2 pour se tester, sans se prendre la tête, aux subtilités et aux règles de notre belle langue sur un texte composé par Grégory Cox, auteur wervicquois qui a intégré avec brio les 10 mots de 2026 (conduite possible en réservant au 06.30.00.21.60). Les dix mots de cette année sont : Alunir, anticipation, continuum, dystopique, humanoïde, particule, programmer, théorie, transmuter, sidéral

La dictée est composée de 2 parties. La première partie s’adressera à la fois aux élèves de CM2 et aux aînés. Les aînés poursuivront la dictée avec un texte plus complexe.

Règlement du concours disponible en médiathèque.

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France

