Concours de dominos Rue du Croas Men, Carantec

Téléthon organisé par les élus et associations des communes de Carantec, Henvic, Taulé, Locquénolé et Guiclan.

Sur Carantec:

Concours de dominos organisé par le Foyer pour tous de Carantec .

Rue du Croas Men, 35 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 74 65 65 86

