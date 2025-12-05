Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de dominos Rue du Croas Men, Carantec

vendredi 5 décembre 2025.

Concours de dominos

Rue du Croas Men, 35 Rue Pasteur Carantec Finistère

2025-12-05 14:00:00
2025-12-05

2025-12-05

Téléthon organisé par les élus et associations des communes de Carantec, Henvic, Taulé, Locquénolé et Guiclan.

Sur Carantec:
Concours de dominos organisé par le Foyer pour tous de Carantec   .

Rue du Croas Men, 35 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 74 65 65 86 

