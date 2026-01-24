Concours de dressage Bassillac et Auberoche

Concours de dressage

348 chemin du Cros Bassillac et Auberoche Dordogne

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Le centre équestre Centre Cheval Poney organise son traditionnel concours de dressage annuel.

Tout au long de la journée les épreuves niveau Amateurs1 à 4, clubs et poneys seront proposées.

Une journée 100% placée sous le signe de la précision, de l’élégance et de la concentration.

Un stand buvette avec restauration sera présent toute la journée. .

348 chemin du Cros Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 15 07 48 centrechevalponey@gmail.com

English : Concours de dressage

The Centre Cheval Poney equestrian centre is organising its traditional annual dressage competition.

Throughout the day, Amateur 1 to 4 level events, clubs and ponies will be on offer.

A day entirely devoted to precision, elegance and concentration.

