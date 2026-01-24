Concours de dressage Bassillac et Auberoche
Concours de dressage Bassillac et Auberoche dimanche 1 février 2026.
Concours de dressage
348 chemin du Cros Bassillac et Auberoche Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Le centre équestre Centre Cheval Poney organise son traditionnel concours de dressage annuel.
Tout au long de la journée les épreuves niveau Amateurs1 à 4, clubs et poneys seront proposées.
Une journée 100% placée sous le signe de la précision, de l’élégance et de la concentration.
Le centre équestre Centre Cheval Poney organise son traditionnel concours de dressage annuel.
Tout au long de la journée les épreuves niveau Amateurs1 à 4, clubs et poneys seront proposées.
Une journée 100% placée sous le signe de la précision, de l’élégance et de la concentration.
Un stand buvette avec restauration sera présent toute la journée. .
348 chemin du Cros Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 15 07 48 centrechevalponey@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de dressage
The Centre Cheval Poney equestrian centre is organising its traditional annual dressage competition.
Throughout the day, Amateur 1 to 4 level events, clubs and ponies will be on offer.
A day entirely devoted to precision, elegance and concentration.
L’événement Concours de dressage Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux