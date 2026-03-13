Concours de dressage

Rue René Guibert Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Des chevaux et cavaliers en démonstration de dressage, dans une ambiance conviviale avec buvette sur place.

Des cavaliers et chevaux démontrent leur technique et leur complicité lors d’un concours de dressage. Spectacle convivial avec possibilité de se restaurer et se détendre sur place. .

Rue René Guibert Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 75 08 48

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English :

Horses and riders demonstrating dressage, in a friendly atmosphere with refreshments on site.

L’événement Concours de dressage Cernay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay