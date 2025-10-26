Concours de dressage Haguenau

Concours de dressage Haguenau dimanche 26 octobre 2025.

Concours de dressage

46 Route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-26

Le Centre Équestre de Haguenau accueille son Concours de Dressage ouvert aux cavaliers de tous niveaux.

Tout au long de la journée, venez assister aux épreuves Club et Préparatoires Amateur, mettant à l’honneur la précision, l’élégance et la complicité entre cavaliers et chevaux.

L’événement se déroulera dans une ambiance conviviale et familiale, avec restauration sur place et entrée libre pour tous les visiteurs.

Une belle occasion de découvrir le dressage équestre et de soutenir les cavaliers locaux ! .

46 Route de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 03 12 accueil@centre-equestre-de-haguenau.fr

English :

The Centre Equestre de Haguenau hosts its Dressage Competition, open to riders of all levels.

German :

Im Reitzentrum von Haguenau findet sein Dressurturnier statt, das für Reiter aller Niveaus offen ist.

Italiano :

Il Centre Equestre de Haguenau ospita il suo Concorso di Dressage, aperto a cavalieri di tutte le abilità.

Espanol :

El Centro Ecuestre de Haguenau organiza su Concurso de Doma Clásica, abierto a jinetes de todos los niveles.

