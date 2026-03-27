Concours de dressage Chemin De la Pinède Istres
Concours de dressage Chemin De la Pinède Istres samedi 28 mars 2026.
Concours de dressage
Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Concours de dressage rassemblant cavaliers et chevaux pour des épreuves codifiées jugées sur la précision, la régularité et l’harmonie du couple. Un rendez-vous sportif mettant à l’honneur rigueur et élégance équestre.
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Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99
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English :
A dressage competition bringing together riders and horses for codified tests judged on precision, regularity and harmony. A sporting event featuring rigor and equestrian elegance.
L’événement Concours de dressage Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres
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