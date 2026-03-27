Concours de dressage Chemin De la Pinède Istres

Concours de dressage

Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Concours de dressage rassemblant cavaliers et chevaux pour des épreuves codifiées jugées sur la précision, la régularité et l’harmonie du couple. Un rendez-vous sportif mettant à l’honneur rigueur et élégance équestre.

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Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99

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English :

A dressage competition bringing together riders and horses for codified tests judged on precision, regularity and harmony. A sporting event featuring rigor and equestrian elegance.

L’événement Concours de dressage Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres