Concours de dressage La Capelle-Bleys
Concours de dressage La Capelle-Bleys dimanche 5 avril 2026.
Concours de dressage
La Capelle-Bleys Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Organisé par La Bride Capelloise. Buvette et restauration sur place, et plein de beaux lots !
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La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie
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English :
Organized by La Bride Capelloise. Refreshments and food on site, and lots of great prizes!
L’événement Concours de dressage La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)