Concours de dressage

La Capelle-Bleys Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Organisé par La Bride Capelloise. Buvette et restauration sur place, et plein de beaux lots !

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La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie

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English :

Organized by La Bride Capelloise. Refreshments and food on site, and lots of great prizes!

L’événement Concours de dressage La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)