Concours de dressage La Capelle-Bleys

Concours de dressage La Capelle-Bleys dimanche 5 avril 2026.

Concours de dressage

La Capelle-Bleys Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Organisé par La Bride Capelloise. Buvette et restauration sur place, et plein de beaux lots !
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La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie  

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English :

Organized by La Bride Capelloise. Refreshments and food on site, and lots of great prizes!

L’événement Concours de dressage La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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