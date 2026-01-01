Concours de dressage La Celle-Condé
Concours de dressage La Celle-Condé dimanche 8 mars 2026.
Concours de dressage
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Ce premier concours de dressage de l’année est organisé par Berry Attelage.
Harmonie, élégance et concentration sont les maîtres-mots de cette discipline partagée entre le sport et l’art équestre. .
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire
English :
This first dressage competition of the year is organized by Berry Attelage.
L’événement Concours de dressage La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT LIGNIERES