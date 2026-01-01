Concours de dressage La Celle-Condé

Concours de dressage

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Ce premier concours de dressage de l’année est organisé par Berry Attelage.

Harmonie, élégance et concentration sont les maîtres-mots de cette discipline partagée entre le sport et l’art équestre. .

This first dressage competition of the year is organized by Berry Attelage.

