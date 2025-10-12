Concours de dressage Pépianne Sabarat
Concours de dressage Pépianne Sabarat dimanche 12 octobre 2025.
Concours de dressage
Pépianne Domaine de Pépianne Sabarat Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Catégorie Club + poney + Amateur .
Pépianne Domaine de Pépianne Sabarat 09350 Ariège Occitanie +33 6 40 13 43 67 julie.casteras@gmail.com
English :
Category Club + Pony + Amateur .
German :
Kategorie Club + Pony + Amateur .
Italiano :
Categoria Club + Pony + Amatori .
Espanol :
Categoría Club + Poni + Aficionado .
