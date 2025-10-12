Concours de dressage Pépianne Sabarat

Concours de dressage Pépianne Sabarat dimanche 12 octobre 2025.

Concours de dressage

Pépianne Domaine de Pépianne Sabarat Ariège

Début : 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

Catégorie Club + poney + Amateur .

Pépianne Domaine de Pépianne Sabarat 09350 Ariège Occitanie +33 6 40 13 43 67 julie.casteras@gmail.com

English :

Category Club + Pony + Amateur .

German :

Kategorie Club + Pony + Amateur .

Italiano :

Categoria Club + Pony + Amatori .

Espanol :

Categoría Club + Poni + Aficionado .

L’événement Concours de dressage Sabarat a été mis à jour le 2025-02-13 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze