Concours de fléchettes place de la mairie Annay-la-Côte samedi 4 octobre 2025.

Concours de fléchettes

place de la mairie Salle des fêtes Annay-la-Côte Yonne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Concours de fléchettes, qualificatif pour le championnat de France 2026.

Doublettes inscription à 8h30 et départ à 09h30

Individuel inscription à 13h30 et départ à 14h30

Buvette et restauration sur place. .

place de la mairie Salle des fêtes Annay-la-Côte 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 14 42 18

