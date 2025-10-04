Concours de fléchettes place de la mairie Annay-la-Côte
Concours de fléchettes place de la mairie Annay-la-Côte samedi 4 octobre 2025.
Concours de fléchettes
place de la mairie Salle des fêtes Annay-la-Côte Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Concours de fléchettes, qualificatif pour le championnat de France 2026.
Doublettes inscription à 8h30 et départ à 09h30
Individuel inscription à 13h30 et départ à 14h30
Buvette et restauration sur place. .
place de la mairie Salle des fêtes Annay-la-Côte 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 14 42 18
English : Concours de fléchettes
German : Concours de fléchettes
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de fléchettes Annay-la-Côte a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay