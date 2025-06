Concours de Fléchettes Saint-Affrique 26 juin 2025 07:00

Aveyron

Concours de Fléchettes 19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Jeudi 2025-06-26

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Le Bar brasserie Le Glass vous donne rendez-vous pour un concours de fléchettes convivial et plein de fun.

Venez tester votre précision, défier vos amis et tenter de remporter des lots dans une ambiance détendue et festive.

Inscriptions sur place Ouvert à toutes et tous, débutants ou confirmés ! .

19 Boulevard de la République

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

English :

Bar brasserie Le Glass invites you to a fun-filled darts competition.

German :

Die Bar Brasserie Le Glass lädt Sie zu einem geselligen und spaßigen Dartwettbewerb ein.

Italiano :

Il bar e brasserie Le Glass vi invita a una divertente gara di freccette.

Espanol :

El bar y brasserie Le Glass le invita a una divertida competición de dardos.

L’événement Concours de Fléchettes Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)