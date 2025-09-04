Concours de fléchettes Saint-Affrique

Concours de fléchettes Saint-Affrique jeudi 4 septembre 2025.

Concours de fléchettes

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-04

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

C’est reparti pour la saison des concours de fléchettes au Glass !!!!! On se retrouve à partir de 19h !!!!

Deux cibles Winmau balade 6 triple core afin de ne pas avoir trop d’attente !!!!!!

Vous avez perdu la main? C’est possible de vous entraîner tout au long de la semaine !!!! Et c’est gratuit bien sûr !!!! .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

English :

It’s darts season again at Glass !!!!! See you at 7pm !!!!

German :

Es ist wieder soweit: Die Saison der Dartwettbewerbe im Glass !!!!! beginnt Wir treffen uns ab 19 Uhr !!!!

Italiano :

È di nuovo la stagione delle freccette al Glass !!!!! Ci vediamo alle 19:00 !!!!

Espanol :

¡¡¡¡¡Es temporada de dardos de nuevo en Glass !!!!! ¡¡¡¡Nos vemos a las 7pm !!!!

