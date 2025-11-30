Concours de fléchettes place de la Mairie Saint-Maurice-la-Souterraine
place de la Mairie Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
A partir de 8h30, et durant toute la journée tournoi de fléchette de la Ligue Aquitaine ouvert à tous (licenciés et non-licenciés). Tournois en double le matin, en simple l’après-midi, en catégories Masculins, Féminins, Vétérans et Juniors. 501 et double-out. Buvette et restauration sur place (food-truck, crêpes…). Inscription avant le 10 janvier. .
