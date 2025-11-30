Concours de fléchettes place de la Mairie Saint-Maurice-la-Souterraine

Concours de fléchettes

place de la Mairie Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

A partir de 8h30, et durant toute la journée tournoi de fléchette de la Ligue Aquitaine ouvert à tous (licenciés et non-licenciés). Tournois en double le matin, en simple l’après-midi, en catégories Masculins, Féminins, Vétérans et Juniors. 501 et double-out. Buvette et restauration sur place (food-truck, crêpes…). Inscription avant le 10 janvier. .

place de la Mairie Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine

