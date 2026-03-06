Concours de float tube Route de Chalain Doucier

Concours de float tube

Tarif : – – 35 EUR

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 13:30:00

2026-06-28

Concours float tube le 28 juin de 7h00 à 14h30 au Port de la Saisse à Pont-de-Poitte.

Une manche de 7h00 à 13h30. Repas et remise des prix à 14h30.

Place limitées à 60 participants. Inscription au préalable, toutes les équipes sont primées. .

Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 33 42 90 cattenot.alex39@gmail.com

