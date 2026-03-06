Concours de float tube Route de Chalain Doucier
Concours de float tube Route de Chalain Doucier dimanche 28 juin 2026.
Concours de float tube
Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier Jura
Tarif : – – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 13:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Concours float tube le 28 juin de 7h00 à 14h30 au Port de la Saisse à Pont-de-Poitte.
Une manche de 7h00 à 13h30. Repas et remise des prix à 14h30.
Place limitées à 60 participants. Inscription au préalable, toutes les équipes sont primées. .
Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 33 42 90 cattenot.alex39@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de float tube
L’événement Concours de float tube Doucier a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE