Concours de fumeurs de pipes Rue Lamartine Hauts de Bienne

2025-09-27 14:00:00

2025-09-27

2025-09-27

Depuis 1976, ce concours accueille des participants de toute la France, mais aussi de Suisse, d’Italie et de Belgique.

L’association Pipe Club de Morez fournit le matériel. Pipe spécialement réalisée à la main par la maison CHACOM à Saint-Claude. Tabac en provenance du Boa Fumant à Genève.

Nombreux exposants qui présenteront à la vente leurs créations pipières.

Nombreux lots à gagner.

Repas convivial organisé avant le concours sur inscription, et buvette tout au long de l’évènement.

Inscription au concours 40€ .

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté pipeclubmorez@gmail.com

