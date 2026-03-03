Concours de galettes aux pruneaux Bressuire

Concours de galettes aux pruneaux

Esplanade des Cloîtres Bressuire Deux-Sèvres

À l’occasion du Carnaval de Bressuire et dans le cadre de l’Année des Gourmets, la Ville de Bressuire organise pour mettre à l’honneur cette spécialité locale emblématique.
Dégustation par le jury à partir de 15 h, distribution de parts de galettes au public et remise des lots à 17 h.   .

Esplanade des Cloîtres Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40  service.evenementiel@ville-bressuire.fr

