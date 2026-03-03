Concours de galettes aux pruneaux Bressuire
Concours de galettes aux pruneaux Bressuire samedi 28 mars 2026.
Concours de galettes aux pruneaux
Esplanade des Cloîtres Bressuire Deux-Sèvres
2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
À l’occasion du Carnaval de Bressuire et dans le cadre de l’Année des Gourmets, la Ville de Bressuire organise pour mettre à l’honneur cette spécialité locale emblématique.
Dégustation par le jury à partir de 15 h, distribution de parts de galettes au public et remise des lots à 17 h. .
Esplanade des Cloîtres Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 service.evenementiel@ville-bressuire.fr
English : Concours de galettes aux pruneaux
