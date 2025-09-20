Concours de galoche Plaseen Michel et Joséphine Cosquer Saint-Jean-Trolimon

Concours de galoche Plaseen Michel et Joséphine Cosquer Saint-Jean-Trolimon samedi 20 septembre 2025.

Galochodrome Maison des jeux bretons Saint-Jean-Trolimon Finistère

Début : 2025-09-20 14:30:00
2025-09-20

Ouvert à tous licenciés et non licenciés.
Casse-croûte compris.
Inscription jusqu’à 14h30.   .

Plaseen Michel et Joséphine Cosquer Galochodrome Maison des jeux bretons Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 6 66 42 51 07 

