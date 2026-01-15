Concours de garbure des Fêtes d’Anglet Esplanade Quintaou Anglet
Concours de garbure des Fêtes d’Anglet
Esplanade Quintaou Allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Concours de garbure, organisé en collaboration avec la Confrérie de la garbure angloye et du piment doux d’Anglet, dans le cadre des Fêtes d’Anglet.
La remise des lots se fera à la proclamation des résultats, le jour de la manifestation à partir de 11h, sous le kiosque de la place Quintaou.
A l’issue de l’annonce des résultats, les garbures confectionnées seront offertes à toutes les personnes présentes sur site. .
