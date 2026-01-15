Concours de garbure des Fêtes d’Anglet Esplanade Quintaou Anglet

Concours de garbure des Fêtes d’Anglet

Esplanade Quintaou Allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Concours de garbure, organisé en collaboration avec la Confrérie de la garbure angloye et du piment doux d’Anglet, dans le cadre des Fêtes d’Anglet.

La remise des lots se fera à la proclamation des résultats, le jour de la manifestation à partir de 11h, sous le kiosque de la place Quintaou.

A l’issue de l’annonce des résultats, les garbures confectionnées seront offertes à toutes les personnes présentes sur site. .

Esplanade Quintaou Allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01

