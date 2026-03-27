Concours de gâteaux au sein de la Bourse-Expo de Courtenay

Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Les moteurs rugissent, les fours chauffent ! A l’occasion de la 27ème Bourse Exposition de Courtenay, participez à notre concours de gâteaux sur le thème auto & moto, ancienes ou modernes. Créativité, gourmandise et passion mécanique seront au rendez-vous le 12 Avril 2026.

Les moteurs rugissent, les fours chauffent ! A l’occasion de la 27ème Bourse Exposition de Courtenay, participez à notre concours de gâteaux sur le thème auto & moto, ancienes ou modernes. Créativité, gourmandise et passion mécanique seront au rendez-vous le 12 Avril 2026. Des récompenses attendent les 3 meilleurs gâteaux… alors, qui montera sur le podium ? .

Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 08 00 13

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English :

The engines roar, the ovens heat up! For the 27th Bourse Exposition de Courtenay, take part in our cake competition on the theme of cars and motorcycles, old or new. Creativity, gourmandise and mechanical passion will be the order of the day on April 12, 2026.

L’événement Concours de gâteaux au sein de la Bourse-Expo de Courtenay Courtenay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO