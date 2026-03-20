Concours de joutes Les Cabanes Flottantes Givrauval

Concours de joutes

Les Cabanes Flottantes D966 Givrauval Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Tout droit venue du Languedoc, la tradition ancestrale des joutes nautiques débarque à Givrauval !

Organisées sur l’étang des cabanes flottantes, vivez l’excitation des joutes nautiques, une discipline spectaculaire pour une journée de rires et de bonne humeur !! Un spectacle original débordant d’adrénaline !!

Buvette et restauration rapide sur place, ainsi que de nombreuses nouveautés bulles sur l’eau, château gonflable sur l’eau…

Inscription au concours de joutes possible sur place le dimanche à partir de 10h. Lots à gagner pour les participants.

Entrée et participation gratuite. Parking sur place, accès PMR.Tout public

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Les Cabanes Flottantes D966 Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 25 54 26 04 les.cabanes.flottantes@orange.fr

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English :

Straight from Languedoc, the ancestral tradition of nautical jousting comes to Givrauval!

Organized on the floating huts pond, experience the excitement of nautical jousting, a spectacular discipline for a day of laughter and good humor! An original show packed with adrenalin!

Refreshments and fast food on site, plus many new features: bubbles on the water, bouncy castle on the water…

On-site registration for the jousting competition on Sunday from 10am. Prizes to be won by participants.

Free entry and participation. Parking on site, PRM access.

L’événement Concours de joutes Givrauval a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE