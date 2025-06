CONCOURS DE KAPLA ET INITIATION AU JEU D’ECHECS – Bédarieux 18 juin 2025 07:00

Hérault

CONCOURS DE KAPLA ET INITIATION AU JEU D’ECHECS 19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Début : 2025-06-18

fin : 2025-06-18

2025-06-18

A 14H30 à la Médiathèque Max Rouquette

Animé par l’association Homo Ludens

Dans le cadre de l’exposition « Eclats d’arts: le bois dans tous ses états »

A partir de 6 ans entrée libre

19 Avenue de l’Abbé Tarroux

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70

English :

At 2:30 pm at the Médiathèque Max Rouquette

Organized by the Homo Ludens association

As part of the « Eclats d’arts: le bois dans tous ses états » exhibition

Ages 6 and up free admission

German :

Um 14:30 Uhr in der Mediathek Max Rouquette

Unter der Leitung des Vereins Homo Ludens

Im Rahmen der Ausstellung « Eclats d’arts: le bois dans tous ses états » (Kunstsplitter: Holz in allen seinen Zuständen)

Ab 6 Jahren freier Eintritt

Italiano :

14.30 presso la biblioteca multimediale Max Rouquette

A cura dell’associazione Homo Ludens

Nell’ambito della mostra « Eclats d’arts: le bois dans tous ses états »

A partire da 6 anni ingresso gratuito

Espanol :

14.30 h en la biblioteca multimedia Max Rouquette

Organizado por la asociación Homo Ludens

En el marco de la exposición « Eclats d’arts: le bois dans tous ses états

A partir de 6 años entrada gratuita

