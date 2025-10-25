Concours de kopla Baxe Nafarroako kopla txapelketa Moulin d’Amendeuix Amendeuix-Oneix

Concours de kopla Baxe Nafarroako kopla txapelketa Moulin d’Amendeuix Amendeuix-Oneix samedi 25 octobre 2025.

Concours de kopla Baxe Nafarroako kopla txapelketa

Moulin d’Amendeuix Amenduzeko Eihera Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Bertsolaris Battitt Crouspeyre, Gus Elizondo, Elixabet Etxandi, Goizane Etcheverry, Nahia Etcheverry, Peio Minhondo, Jean Mari Oillarburu, Pettan Prebende, Bittor Thicoïpe, Oier Urreizti. Thèmes d’improvisation Xan Alkhat eta Ramuntxo Christy. .

Moulin d’Amendeuix Amenduzeko Eihera Amendeuix-Oneix 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 15 04

