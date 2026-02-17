Concours de la chanson française

Salle Polyvalente Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Vous aimez chanter ? La chanson française vous fait vibrer ? Les candidatures sont officiellement ouvertes !

À la clé

La possibilité pour les meilleurs candidats de se produire sur la scène du Festival des Tufféeries 2026, devant plus de 4 000 spectateurs, et de vivre une expérience unique aux côtés de professionnels du spectacle.

Qui peut participer ?

– Chanteurs et chanteuses amateurs

– En solo (accompagné d’un musicien possible)

– Uniquement des chansons interprétées en français

– Plusieurs catégories (ados, femmes & hommes)

Comment candidater ?

Inscription en ligne (places limitées à 40 candidats).

Envoi d’une chanson en MP3 non modifiée.

Inscriptions ouvertes du 15 janvier au 15 février 2026.

Les places sont limitées et chaque chanson ne peut être interprétée qu’une seule fois… alors ne tardez pas.

Formulaire d’inscription ici https://forms.gle/5ao8XfZ5C1MGGQ9g7 .

Salle Polyvalente Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 52 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de la chanson française Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-02-17 par Pays Perche Sarthois