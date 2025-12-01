Concours de la meilleure soupe les iles hypercentre ECOLE PRIMAIRE LES ILES Metz

Concours de la meilleure soupe les iles hypercentre

ECOLE PRIMAIRE LES ILES 13 rue Saint-Vincent Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 16:00:00

Afin de promouvoir le talent des cuisiniers amateurs, tout en sensibilisant à l’importance d’une alimentation saine, équilibrée, avec des légumes de saison, la municipalité organise la troisième édition du concours de la meilleure soupe de Metz.Tout public

ECOLE PRIMAIRE LES ILES 13 rue Saint-Vincent Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

To promote the talent of amateur cooks, while raising awareness of the importance of a healthy, balanced diet based on seasonal vegetables, the municipality is organizing the third edition of Metz’s best soup competition.

