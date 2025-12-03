Concours de la meilleure soupe Sainte-Thérèse ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE-THÉRÈSE Metz
mercredi 3 décembre 2025.
Concours de la meilleure soupe Sainte-Thérèse
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE-THÉRÈSE 8/10 rue du XXème Corps Américain Metz Moselle
Gratuit
Début : Mercredi 2025-12-03 11:00:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Afin de promouvoir le talent des cuisiniers amateurs, tout en sensibilisant à l'importance d'une alimentation saine, équilibrée, avec des légumes de saison, la municipalité organise la troisième édition du concours de la meilleure soupe de Metz.Tout public
+33 800 89 18 91
English :
To promote the talent of amateur cooks, while raising awareness of the importance of a healthy, balanced diet based on seasonal vegetables, the municipality is organizing the third edition of Metz’s best soup competition.
