Concours de la meilleure soupe Vallières ÉCOLE PRIMAIRE DES HAUTS DE VALLIÈRES Metz

Concours de la meilleure soupe Vallières

Concours de la meilleure soupe Vallières ÉCOLE PRIMAIRE DES HAUTS DE VALLIÈRES Metz mercredi 3 décembre 2025.

Concours de la meilleure soupe Vallières

ÉCOLE PRIMAIRE DES HAUTS DE VALLIÈRES 10bis Rue des Carrières Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 16:00:00
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-12-03

Afin de promouvoir le talent des cuisiniers amateurs, tout en sensibilisant à l’importance d’une alimentation saine, équilibrée, avec des légumes de saison, la municipalité organise la troisième édition du concours de la meilleure soupe de Metz.Tout public
0  .

ÉCOLE PRIMAIRE DES HAUTS DE VALLIÈRES 10bis Rue des Carrières Metz 57070 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91 

English :

To promote the talent of amateur cooks, while raising awareness of the importance of a healthy, balanced diet based on seasonal vegetables, the municipality is organizing the third edition of Metz’s best soup competition.

L’événement Concours de la meilleure soupe Vallières Metz a été mis à jour le 2025-11-27 par AGENCE INSPIRE METZ