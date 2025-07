Concours de la Pétanque Saugaine Fête de la Madeleine Saugues

Concours de la Pétanque Saugaine Fête de la Madeleine Saugues samedi 19 juillet 2025.

Concours de la Pétanque Saugaine Fête de la Madeleine

Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Concours de pétanque dans le cadre de la Fête de la Madeleine.

.

Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 12 27 86

English :

Petanque competition as part of the Fête de la Madeleine.

German :

Petanque-Wettbewerb im Rahmen des Madeleine-Festes.

Italiano :

Gara di petanque nell’ambito della Fête de la Madeleine.

Espanol :

Competición de petanca en el marco de la Fiesta de la Magdalena.

L’événement Concours de la Pétanque Saugaine Fête de la Madeleine Saugues a été mis à jour le 2025-05-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier