Concours de la plus belle Moustache !

Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-29

Novembre bleu est un mouvement important qui encourage les hommes à se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre pour sensibiliser et collecter des fonds pour la santé masculine, notamment le cancer de la prostate et d’autres maladies.

C’est une belle façon de combiner un geste ludique avec une cause sérieuse.

Si vous envisagez de participer, n’hésitez pas à partager votre parcours et à encourager d’autres personnes à se joindre à cette initiative sur facebook et instagram !

Organisé par le Conseil Citoyen Jeunes (CCJ) dans le cadre de Novembre bleu, campagne de prévention du cancer de la prostate.

Instagram du CCJ ccj_andernos

Facebook du Local Jeunes Local Jeunes .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 12 70 60

