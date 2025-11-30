Concours de la plus belle vitrine de Noël Issigeac
Dans le village Issigeac Dordogne
L’association des commerçants, Actif, vous invite à élire la plus belle vitrine de Noël. Venez flâner dans les rues pour voir les belles vitrines décorées et votez !
Les urnes pour vos votes seront disponibles à l’Office de Tourisme, au bureau de tabac et à la Maison Champignon. .
Dans le village Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 40
