Concours de labour Route de Clamecy Lormes

Concours de labour Route de Clamecy Lormes samedi 2 août 2025.

Concours de labour

Route de Clamecy Loppin Lormes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Dans le cadre du comice de Lormes Concours de Labour à partir de 10h, Route de Clamecy à Loppin (Lormes) traîne cul/C15 Cross, déchiquetage de bois, démonstration de matériel agricole et forestier, exposition de matériel, jeux pour enfants, marché de producteurs et artisans. Buvette et restauration sur place midi et soir menu à 18€ (Pâté de campagne, pièce de boeuf, frites, fromage, tarte aux fruits). Concert DJ JC Rimet à partir de 21h. .

Route de Clamecy Loppin Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 43 36 81

English : Concours de labour

German : Concours de labour

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de labour Lormes a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs