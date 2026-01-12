Concours de l’affiche des fêtes de Soustons

Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-02-02

Pour relever ce défi, vous pouvez participer au Concours de l’Affiche des Fêtes 2026 en transmettant votre œuvre graphique, accompagnée de votre bulletin de candidature à communication@mairie-soustons.fr entre le 2 Février et le 3 avril 2026 à 17h (date limite de réception des œuvres).

Ce concours est ouvert à tous les amateurs (âgés de + de 18 ans) ainsi qu’aux auteurs graphiques professionnels, inspirés par cette proposition. Le lauréat recevra un chèque de 500€.

Cette année, un nouveau jury, composé en majorité d’artistes et de créateurs graphiques landais désignera les 3 finalistes de l’édition 2026, en avril prochain.

Un vote public sera ensuite lancé durant tout le mois de Mai 2026 pour désigner l’affiche lauréate, qui sera dévoilée au grand public lors d’une soirée spéciale qui aura lieu le vendredi 19 juin 2026.

Pour relever ce défi, vous pouvez participer au Concours de l’Affiche des Fêtes 2026 en transmettant votre œuvre graphique, accompagnée de votre bulletin de candidature à communication@mairie-soustons.fr entre le 2 Février et le 3 avril 2026 à 17h (date limite de réception des œuvres). .

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 43 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de l’affiche des fêtes de Soustons

To take up this challenge, you can enter the 2026 Holiday Poster Competition by sending your artwork, together with your entry form, to communication@mairie-soustons.fr between February 2 and 5pm on April 3, 2026 (deadline for entries).

L’événement Concours de l’affiche des fêtes de Soustons Soustons a été mis à jour le 2026-01-09 par OTI LAS