Concours de Lego

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

La Ville de Surgères organise pour la 2ème année consécutive un concours de LEGO ouvert aux équipes composées de 3 enfants (8 ans et +) et 1 adulte obligatoire.

Nouveauté Session spéciale adultes (16 ans et +) le samedi 24.

Inscription obligatoire.

.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 com@ville-surgeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 2nd year running, the Ville de Surgères is organizing a LEGO competition open to teams of 3 children (8+) and 1 adult.

New: Special adults session (16+) on Saturday 24th.

Registration required.

L’événement Concours de Lego Surgères a été mis à jour le 2026-01-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin