Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24 2026-01-25
La Ville de Surgères organise pour la 2ème année consécutive un concours de LEGO ouvert aux équipes composées de 3 enfants (8 ans et +) et 1 adulte obligatoire.
Nouveauté Session spéciale adultes (16 ans et +) le samedi 24.
Inscription obligatoire.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 com@ville-surgeres.fr
English :
For the 2nd year running, the Ville de Surgères is organizing a LEGO competition open to teams of 3 children (8+) and 1 adult.
New: Special adults session (16+) on Saturday 24th.
Registration required.
