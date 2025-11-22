CONCOURS DE MADELEINE SALVETOISE La Salvetat-sur-Agout
CONCOURS DE MADELEINE SALVETOISE La Salvetat-sur-Agout samedi 22 novembre 2025.
CONCOURS DE MADELEINE SALVETOISE
Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Concours de Madeleine Salvetoise pendant la Soirée Beaujolais
Venez faire le concours de Madeleine Salvetoise avec de nombreux lots de récompense qui seront distribués pendant la Soirée Beaujolais
Pour le concours inscription obligatoire à la Presse Penarroyas .
Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 50 36 42 76 granierjacqueline@orange.fr
English :
Madeleine Salvetoise competition during the Beaujolais Evening
German :
Salvetoise Madeleine-Wettbewerb während des Beaujolais-Abends
Italiano :
Concorso Madeleine Salvetoise durante la serata Beaujolais
Espanol :
Concurso Madeleine Salvetoise durante la Velada del Beaujolais
L’événement CONCOURS DE MADELEINE SALVETOISE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 ADT34