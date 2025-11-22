CONCOURS DE MADELEINE SALVETOISE

Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Concours de Madeleine Salvetoise pendant la Soirée Beaujolais

Venez faire le concours de Madeleine Salvetoise avec de nombreux lots de récompense qui seront distribués pendant la Soirée Beaujolais

Pour le concours inscription obligatoire à la Presse Penarroyas .

Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 50 36 42 76 granierjacqueline@orange.fr

English :

Madeleine Salvetoise competition during the Beaujolais Evening

German :

Salvetoise Madeleine-Wettbewerb während des Beaujolais-Abends

Italiano :

Concorso Madeleine Salvetoise durante la serata Beaujolais

Espanol :

Concurso Madeleine Salvetoise durante la Velada del Beaujolais

L’événement CONCOURS DE MADELEINE SALVETOISE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 ADT34