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AGENDA · Coudray

Concours de manille coinchée Coudray

samedi 18 juillet 2026 · Coudray

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
27150 Coudray
Département
Eure
Tarif

Coudray

Concours de manille coinchée

Salle polyvalente Coudray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Partagez un moment convivial et chaleureux avec à la clef
– Un lot pour tous les participants,
– 1er prix 50 €,
– 2ème prix 30 €,
– 3ème prix 20 €.   .

Salle polyvalente Coudray 27150 Eure Normandie +33 6 82 66 97 66  coudraycomitedesfetes@gmail.com

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English : Concours de manille coinchée

L’événement Concours de manille coinchée Coudray a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme