Informations pratiques

Coudray

Concours de manille coinchée

Salle polyvalente Coudray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Partagez un moment convivial et chaleureux avec à la clef

– Un lot pour tous les participants,

– 1er prix 50 €,

– 2ème prix 30 €,

– 3ème prix 20 €. .

Salle polyvalente Coudray 27150 Eure Normandie +33 6 82 66 97 66 coudraycomitedesfetes@gmail.com

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English : Concours de manille coinchée

L’événement Concours de manille coinchée Coudray a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme