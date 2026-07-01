AGENDA · Coudray
Concours de manille coinchée Coudray
samedi 18 juillet 2026 · Coudray
Informations pratiques
Coudray
Concours de manille coinchée
Salle polyvalente Coudray Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Partagez un moment convivial et chaleureux avec à la clef
– Un lot pour tous les participants,
– 1er prix 50 €,
– 2ème prix 30 €,
– 3ème prix 20 €. .
Salle polyvalente Coudray 27150 Eure Normandie +33 6 82 66 97 66 coudraycomitedesfetes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de manille coinchée
L’événement Concours de manille coinchée Coudray a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme