AGENDA · Monchy-sur-Eu
Concours de manille Monchy-sur-Eu
samedi 5 septembre 2026 · Monchy-sur-Eu
Informations pratiques
Monchy-sur-Eu
Concours de manille
Salle des Fêtes Monchy-sur-Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Tarif 10€ par personne.
Ouverture des portes à 13h.
Buvette et petite restauration sur place.
1er lot 70€
2ème lot 50€
3ème lot 30€ .
Salle des Fêtes Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 66
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English : Concours de manille
L’événement Concours de manille Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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