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AGENDA · Monchy-sur-Eu

Concours de manille Monchy-sur-Eu

samedi 5 septembre 2026 · Monchy-sur-Eu

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
76260 Monchy-sur-Eu
Département
Seine-Maritime
Tarif

Monchy-sur-Eu

Concours de manille

Salle des Fêtes Monchy-sur-Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Tarif 10€ par personne.
Ouverture des portes à 13h.
Buvette et petite restauration sur place.

1er lot 70€
2ème lot 50€
3ème lot 30€   .

Salle des Fêtes Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 66 

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English : Concours de manille

L’événement Concours de manille Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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