Informations pratiques

Monchy-sur-Eu

Concours de manille

Salle des Fêtes Monchy-sur-Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Tarif 10€ par personne.

Ouverture des portes à 13h.

Buvette et petite restauration sur place.

1er lot 70€

2ème lot 50€

3ème lot 30€ .

Salle des Fêtes Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de manille

L’événement Concours de manille Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers