Concours de Manille Oust-Marest

Concours de Manille Oust-Marest vendredi 30 janvier 2026.

Concours de Manille

Oust-Marest Somme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30

Date(s) :
2026-01-30

10€ par personne.
Ouverture des portes à 19h Début des jeux à 20h.
Buvette et restauration sur place.
Au profit de l’Ecole d’Oust-Marest.
Oust-Marest 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 47 71 79 08 

English :

10? per person.
Doors open at 7pm Games start at 8pm.
Refreshments and catering on site.
In aid of the Oust-Marest School.

L’événement Concours de Manille Oust-Marest a été mis à jour le 2026-01-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS