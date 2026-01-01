Concours de Manille

Oust-Marest Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

10€ par personne.

Ouverture des portes à 19h Début des jeux à 20h.

Buvette et restauration sur place.

Au profit de l’Ecole d’Oust-Marest.

10€ par personne.

Ouverture des portes à 19h Début des jeux à 20h.

Buvette et restauration sur place.

Au profit de l’Ecole d’Oust-Marest. .

Oust-Marest 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 47 71 79 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10? per person.

Doors open at 7pm Games start at 8pm.

Refreshments and catering on site.

In aid of the Oust-Marest School.

L’événement Concours de Manille Oust-Marest a été mis à jour le 2026-01-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS